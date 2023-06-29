男星NONO（陳宣裕）日前遭網紅小紅老師、Amber指控多年前性騷擾惡行，今(29日)稍早，小紅老師再次透過臉書發聲，表示經過多名受害人指控已經整理出20件案例，其中他被M女舉報見面前要穿絲襪，還逼她把腳放在NONO臉上，事後要求M女刪除兩人對話紀錄，稱因為自己有女友了，不希望對方知道，默認欺騙朱海君多年。而本報求證NONO經紀人，對方表示沒有要回應。

小紅老師稍早在臉書發表11點聲明，隔空嗆NONO不敢出來面對，形同默認，並表示：「每個被你強行硬上的女孩你從來沒帶過套，不在乎別人的感受，受傷的女孩還為此去看婦產科，真的有夠垃圾！」，她也強調每個案例都是真人實事，不是謊造的故事，她問心無愧任由網友批評，從頭到尾也沒有刪文。

小紅老師整理出向她投訴的NONO性騷擾案件。（圖／翻攝自小紅老師 Anissa臉書）

而在小紅老師列出的20件案例中，除了之前記者會提過的搭訕女子強摸外，可見NONO在2011到2012年求婚期間依舊約見不少女生，曾強親吻K女，還因工作之便假裝好心送L女回家，實質是上下其手加強吻，而他在FB與M女認識，約在家附近見面，並要求M女穿黑絲襪，接著要求M女把腳放在他臉上，不斷舔M女的腳趾跟摸M女的腿，嚇壞M女。

M女進一步說，後來兩人分開後，NONO主動要求M女必須刪除兩人對話，「我問他（NONO）為什麼要刪除，他說『因為我有女朋友了，不想讓她知道』」，暗指沒讓朱海君知道他在外面的風流行為，而朱海君先前被問到此事，僅低調表示：「目前回應就像NONO寫得那樣。」其他沒再多談。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。