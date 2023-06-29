王品旗下韓式料理「初瓦」台中旗艦店今（29）熱鬧開幕，占地達150坪、全店可容納140席，位於台中七期精華地段，比鄰「店王」新光三越百貨、大遠百，搶攻高含金量消費群。慶祝台中旗艦店開幕，邀請「嘻哈才子」婁俊碩擔任一日店長與粉絲互動，還送福利給粉絲，7月15日前至初瓦IG帳號進行濾鏡挑戰，到店消費套餐，出示挑戰畫面，每桌贈一份「炸翻辣雞麵」，還可在初瓦門店進行「初瓦拳」挑戰，贏關主可獲得酒水優惠券。

王品表示，隨著韓流文化在全球強勢蔓延，台灣消費者對韓式料理接受度高，估台灣韓料市場年產值超過新台96億元，2022年韓式料理店家年增17%，仍是蓬勃發展的品類。「初瓦」台北西門店大獲成功，開幕1年天天滿座，因應粉絲熱情敲碗，台中旗艦店插旗七期商圈的黃金地段，進駐台灣大道三段、惠來路口，斜對面是全台百貨「店王」台中新光三越與大遠百。儘管地點非常優越，但屋主慎重地挑選品牌，王品集團歷經長時間尋訪洽談，「初瓦」才順利進駐，可望成為當地一道吸睛風景。

台中是許多餐飲美食的發源地，且根據台中市政府數據，去年新增營利事業家數超過7,000家，是六都第一，顯示很多商家看好台中市的發展潛力，願意前來投資。市府也祭出許多振興經濟活動和優惠，如通勤月票、「台中加碼喫」，帶動台中人的消費力，加上新光商圈本來就是台中年輕人、上班族喜愛逛街聚餐的地點，看好黃金地段人潮加值品牌的優勢，選擇此點位做為「初瓦」旗艦店，也不排除繼續在台中開新店。「初瓦」台中旗艦店開放試營運的兩周期間，天天客滿，可見台中鄉親對「初瓦」充滿期待。

「初瓦」台中旗艦店占地達150坪，全店2層樓共140席，將是初瓦全台最大的門店。外觀以韓國「Y2K」風格打造，塗鴉、撞色風格展現青春活力。五星級主廚孫榮研發的「初瓦嘿唷泡菜鍋」、「大發半半雞」、「本命BBQ」等60多道初瓦專屬菜色，初瓦特色「四大男神」機器人「李準機」、「宋仲機」、「張機龍」、「李洪機」也同步降臨台中，還多了一位「李昇機」共五位韓國「歐吧」服務台中粉絲！

「初瓦」台中旗艦店於6月29日開幕日邀請到孫榮主廚與「嘻哈才子」婁俊碩同慶。孫榮主廚親自展示「初瓦嘿唷泡菜鍋」的超長泡菜入鍋秀，婁俊碩擔任一日店長，與粉絲大玩「初瓦拳」、拍貼同樂。6月29日～7月5日期間，於「初瓦」台灣大道門店內用，即可免費於店外拍攝韓國最夯「人生四格拍貼機」。

此外也為全台「初瓦」粉絲送福利，即日起至7月15日期間，至「初瓦」IG帳號完成限動挑戰，到店內用套餐，出示IG挑戰限動畫面，每桌贈送「炸翻辣雞麵」1份。而到7月31日前，西門店、台灣大道店的門店夥伴會在用餐期間號召「初瓦拳」挑戰，只要贏過關主就可獲得酒水優惠券，如上傳挑戰畫面並在IG帳號標記初瓦，每桌可獲得價值120元的炸紫菜捲一份。

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