中醫師公會全國聯合會分析,失智和腦霧的差異。(鄭郁蓁攝)

國內新冠肺炎至今累計超過1千多萬人確診,其中高達3成2的確診者,感染3個月後都出現「腦霧」,甚至有人長達一年之久也好不了,一名40多歲教師,平常教學內容倒背如流,確診後某天寫黑板突然「當機」,把授課內容忘光光。中醫師表示,腦霧是一種神經症狀,患者會難以專注,思考緩慢,嚴重可能導致記憶衰退,所幸並非不可逆,建議急診期可以透過針灸以及用藥來協助調理。

中華民國中醫師公會全國聯合會今天舉辦「腦霧健忘看中醫」記者會,發表了國內門診針對腦霧的治療成果,強調中藥可提供抗病毒、免疫調節與修補神經效果,能快速在2到3周內讓患者擺脫腦霧。

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫部主治醫師林舜穀表示,最新「Mid and long-term neurological and neuropsychiatric manifestations of post-COVID-19 syndrome: A meta-analysis」跨國大型綜合研究,針對1萬1324名新冠確診者的18個研究進行分析,發現感染新冠病毒後的3到12個月內,有37%出現疲勞、32%出現腦霧、27%出現記憶問題等與大腦相關的神經症狀。

林舜穀表示,長新冠(longCOVID)見於確診新冠病毒感染後,約有 6-7 成患者有持續症狀,腦霧(brain fog)是其中主要症狀之一。腦霧是一種神經症狀,腦袋彷彿處於迷霧中,使患者難以專注、昏昏沉沉、思考緩慢又容易忘事,症狀嚴重者可能會有記憶力減退、語言溝通能力下降的問題,但腦霧並非全都是永久傷害,大部分腦霧的症狀是可逆。

全聯會表示,新冠肺炎後遺的腦霧與神經系統或免疫系統失調相關,病程長短不一,有些患者幾個月自行康復,有些則可能長達一年也還未好。年紀較長或原本便有些認知功能障礙的患者,感染後較易出現腦霧,年輕患者腦霧的時間比較短,通常一段時間後就會改善。

林口長庚醫院中醫部部主任黃澤宏表示,臨床上最常見到患者有容易疲倦、失眠伴隨腦霧的情形,全因感染新冠病毒後易造成全身性的發炎反應,值得注意的是,有些人即使痊癒後,發炎反應症狀仍持續,神經浮腫,大腦灌流量變少,加上免疫系統持續攻擊也會造成神經組織損傷,導致腦霧出現。

黃澤宏強調,中醫、藥可以提供抗病毒、免疫調節與修補神經的效果,能在短時間內有效改善腦霧等症狀。

林舜穀表示,北市聯醫就研發出複方中藥,利用百合、石昌蒲、茯神、天麻等具特定功效的中藥材,有助於減輕腦霧、精神不振以及思考不清楚的問題。且研究發現,每天服用2包治療藥劑,只需要2週,長新冠的疲勞、腦霧情況都能獲得明顯改善。