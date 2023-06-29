徐新洋靠愛犬Peanut助他舒壓。（艾迪昇傳播提供）

徐新洋參加三立《全明星辯論會》，坦言一開始接到節目邀約，心情上有些猶豫，他解釋：「因為之前參加過類似的辯論節目《超級辯辯辯》，知道辯論不是一件簡單的事情，要投入大量的心力準備。」後來轉念正是因為有過經驗，所以更應該挑戰。決定加入節目後，他常私下找俄籍未婚妻宋蕊安（Soa）練習，不料竟遭她吐槽：「乾脆我去上！」

徐新洋為準備節目，事前做足功課，找來之前辯論節目的辯手、專業老師幫他擬定戰略、惡補辯論技巧，訓練自己在短時間內不拘泥題目字面意義舉一反三、延伸話題內容，他透露：「我自己競爭心很強，所以若沒有準備好，不會想上場比賽。」

他分析自己優缺點，認為邏輯性強是他辯論的優勢，而缺點卻出乎意料是語調，笑說：「我的聲音比較沒有高低起伏，音量也不大，別人聽久了會想睡著，這是我需要克服的。」透過這次節目，他也認識平時無法接觸到的藝人，大讚黃豪平口條好、邏輯也清晰，很值得向他學習。

隨著節目錄製進行，他自評表現有達到設下的標準，但他求好心切，無形中給自己頗大壓力，有時容易睡不好，所幸有新飼養的愛犬Peanut助他解憂。，他說：「Peanut真的好可愛，帶牠出門遛遛就是我最好的紓壓方式。」他太愛Peanut，甚至不忍對牠說任何帶有壓力的言語，「要讓牠好好地長大，不要吸收太多負面能量。」

節目開錄前，徐新洋除了請教專家，私下還找Soa針對不同情境、題目練習攻防，結果每回練習，徐新洋都居於下風，苦笑說：「我們是用中文演練，還說不過她，Soa還說乾脆她去上節目好了。」