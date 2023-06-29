日前網路流傳「吃了榴槤一天內都不能喝酒，否則可能要命」的訊息，對此，醫師指出，並沒有研究發現同時食用榴槤和酒精會造成健康風險或致命；另有專家表示，傳言稱吃過榴槤24小時內不能喝酒，此說法過於誇張，食物中的成分濃度不可能產生致命風險。

台灣事實查核中心日前在官網發文指出，通訊軟體及社群平台5月起流傳一段影片，稱吃了榴槤千萬不要喝酒，一天內都不能喝，並指泰國一名男子吃完榴槤後接著喝白酒，出現休克症狀，「因榴槤所含的物質會增加酒精對人體的傷害，導致臉紅、頭昏、嘔吐、呼吸急促，嚴重時可能會致死。」

台灣事實查核中心指出，台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示，檢視現有實證資料，並沒有研究證實在飲酒時吃榴槤會產生健康風險或致命；有體外細胞研究發現榴槤成分可能影響酒精代謝，但能否推論到人體，以及要攝取多少量才會影響，尚無足夠的科學證據。

台北市立聯合醫院藥劑部吳宗修博士也指出，傳言稱吃過榴槤24小時內不能喝酒，此說法過於誇張；他直言，即使純藥物都有半衰期，只要體內濃度不到1％就可認定為完全排出，榴槤只是食物，不是藥物，成分的濃度也不可能維持這麼久而產生致命風險。

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