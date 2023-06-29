位於台南市新市區的私立遠東科技大學，今天傳出大量裁員消息，台南市政府勞工局表示，6月中旬已接獲學校通知將在7月底之後，分成3批次解僱61人。

勞工局表示，遠東科技大學6月14日函送大量解僱計畫書，因虧損或業務緊縮於112年7月31日解僱6人，112年8月15日解僱53人、112年8月31日解僱2人；針對被解雇的勞工，勞工局會派員提供他們就業服務資訊、勞工應有的權益保障。

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