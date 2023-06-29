▲財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心主任張朝亮分享AI技術理念。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心副研究員孫振分享合作亮點。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲基隆市政府教育處與國網中心合作備忘錄簽署合照。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市政府深耕智慧教育多年，為接續推動「AI研究應用」以及「雲端教學和資訊教育推廣」，29日在基隆教育創新研發實驗中心，由教育處處長劉美蘭和財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心主任張朝亮共同簽署合作備忘錄，攜手推動「教育大數據分析」、「智慧校園強化」及「教育雲輔助教學與推廣培訓」三項計畫，希望藉由國網中心專業的技術，協助提升基隆市的教育品質和學生學習成效。

教育處表示，本次的合作中，雙方首先藉由教育大數據的分析與處理，獲得關於學生學習過程的相關訊息，並提供多樣化的表格跟圖表，幫助學校和教師做為教學調整的參考依據，期待提高學生的學習成果。

再來是「智慧校園強化」，借助AI人工智慧技術與各類感測器結合，進行危險行為的預判與警示，協助校園安全升級，也進一步增進校園智慧管理；而最後是教育雲輔助教學與推廣，透過教育雲平台，可以將各種教學資源和工具進行整合和共享，讓多功能的資訊科技應用，便利教師教學和學生自主學習。

張朝亮表示，透過此次與基隆合作，期待未來可以讓雙方在「教育雲平台」快速佈署，並於數據分析上有效利用計算服務，進而提升資料的應用價值，更展現數位學習的便利性和推動跨域合作與資料應用效益，藉由資訊科技與教育資源的融合，一同共享共好。

劉美蘭表示，期待這次合作讓本市學子擁有更完善的學習，感謝國網中心協助，提供雲端作業系統服務，將數據與文件資料儲存在雲端伺服器上，方便教師與學生教學新軟體時，不須在自己的設備上重新安裝，只要透過網路連上教育雲平台，就可以擁有完整的電腦教學環境。

而藉由此方式，也能節省購買軟體授權的成本，並自動更新和升級軟體，無須煩惱相容性問題，可使教師專注在發展課程內容，學生專心於學習新的知識，讓基隆的教學環境邁向科技化時代。