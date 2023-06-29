市府28日舉辦宣導會，說明騎樓順平工程施作工項及相關配套措施。（新竹市政府提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市舊城區路幅狹小，騎樓常遭違規占用，鄰棟騎樓間又有高低落差，造成行人難以通行，為打造行人友善空間，市府啟動騎樓順平計畫，優先於中央路、中正路、北大路、西大路及林森路等5大路段施工，以串連巨城百貨商圈、學校周邊通行環境，預計年底完工。

市府工務處指出，為提升行人安全，市府近年執行騎樓順平計畫，透過坡道順平騎樓高低差，排除騎樓違章佔用、路障。為讓居民了解騎樓順平工程，市府28日晚間舉辦里民宣導會，工務團隊也深入地方溝通並宣導，盼在地商家和居民凝聚共識，打造友善的騎樓空間。

說明會由市府工務處、都市發展處、交通處及市警局聯合主持，新竹市議會有多位議員及里長出席，施作工項及相關配套措施，如騎樓違建拆除、障礙物、違停取締及畫設路邊停車格等，向市民宣導並逐一說明，盼順利推動騎樓順平工程。

工務處長曾嘉文指出，今年規畫執行5條騎樓順平路段，以串連巨城百貨商圈、學校周邊通行環境為優先，包含中央路（錦華街-民權路）、中正路（民富街-武陵路／竹光路）、北大路（東大路一段-民權路）、西大路（經國路二段-和平路）、林森路（西大路-復興路／勝利路）等，預計年底完工。

工務處也說明，這次騎樓順平措施有4大要點，包括一是騎樓範圍內除主建物構造與特殊設備外，騎樓違章建築、固定式障礙物、移動式障礙物必須限期拆除、淨空；二是騎樓地面以修順高低差為原則，不更動騎樓鋪面，高差小於25公分者原則以坡道順平銜接，25公分至30公分者採以坡道搭配階梯，而大於30公分者採用全階梯樣態處理。

至於第三點則是騎樓全面淨空，禁止車輛停放；四是考量附近住戶、商家停車需求，研議該路段騎樓外路面劃設停車格可行性，供市民停車使用。市府也表示，未來如施工過程中有任何問題，可撥打新竹市政府工務處洽詢。