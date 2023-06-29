長榮航空總經理孫嘉明表示，長榮航空認養奉茶樹10年，10年來共同見證奉茶樹從爆紅到強風吹倒，由大安森林公園之友基金會和日本樹木醫山下得男先生及其團隊來台搶救，經過多次健檢之後，奉茶樹如今已經成長得更加茁壯、茂盛，仍是遊客造訪池上鄉熱門打卡景點，長榮航空期盼這件與社會共融的成功案例，能起拋轉引玉的效應，激發更多的企業永續地方發展。

奉茶樹的主治醫師山下得男在疫情這3年來也一直心繫他一手救起的這棵茄苳樹，他表示，奉茶樹的搶救、治療和保護不是我們日本樹木醫團隊就可以完成的，這是長榮航空、立榮航空、大安森林公園之友基金會、台東縣政府、池上鄉公所、村長與台東縣民合作的結果。這個成果是一個聯盟(Alliance)，雖然國家和語言不同，但結合各自的優勢，成就現在的奉茶樹。每次日本發生重大災害時，台灣各界都會及時伸出援助之手，許多日本民眾對台灣人懷有極大的感激之情，我們很高興能夠透過奉茶樹的活動得以回報感謝之意。

立榮航空除與長榮航空長期共同贊助國際熱氣球嘉年華、池上秋收稻穗藝術節等活動，亦多年贊助交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處舉辦的三仙台迎曙光活動，期盼共同推廣台東旅遊，讓更多海內外旅客知道台東、來到台東、愛上台東；特別值得一提的是，立榮航空引進ATR72-600機型於2012年10月11日正式營運，就是安排台北-台東作為首航航線，希望帶給台東鄉親安全且真心的服務。