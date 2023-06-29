總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）昨（28）日驚爆和已婚隨扈發生不倫戀情，引爆社會輿論。對此，中廣董事長趙少康列舉民進黨政府6個出包的發言人，並怒轟一個比一個不堪聞問，怒批「沒有最誇張，只有更誇張」。

趙少康今（29）日在臉書撰文，整理出民進黨政府發言人出包懶人包，府院黨三發言人谷辣斯涉及酒駕和不倫戀、前行政院發言人莊碩漢遭控性騷請辭駐泰代表、前總統府發言人丁允恭涉辦公室性愛逼人墮胎、前行政院發言人陳宗彥被爆接受性招待又召妓、前行政院發言人丁怡銘陷牛肉麵之亂、網軍中央廚房、前民進黨發言人顏若芳則是房東與房客事件主角。

對於發言人一職，趙少康稱，是一個機關的門面，需要在輿論第一線衝鋒陷陣，應該需要沒日沒夜地工作，不會有時間雞鳴狗盜。如果是在總統府、行政院當發言人，領的更是國家的薪水，不兢兢業業的做，對不起國家、對不起人民。

趙少康還強調，因為是機關的門面，發言人除了長得端正順眼，品行更要做為表率，但是看看這些綠色出品的府院黨發言人，一個比一個不堪聞問，有不倫的、性騷的、逼墮胎的、接受性招待的、造謠的、同居的，故事情節比情色小說還精彩。

趙少康怒批，國家大政的權柄落在這些人手上，卻只知道耽溺於淫樂與黑金之中，做的都是傷天害理的事，不只羞辱國家，更羞辱了選出這個政府的人民。「沒有最誇張，只有更誇張」，這樣的政黨如果還能繼續執政，必定是國家之大不幸。

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