「高齡金融規劃顧問師」為金融業取得難度高的黃金證照之一，凱基銀行致力推動公平待客，打造高齡友善金融環境，鼓勵員工考取「高齡金融規劃顧問師」證照，以團體包班上課協助員工準備，並提供系列課程規劃，加強員工體認高齡者需求的金融專業知識與強化風險意識，進而協助規劃合適的金融商品與安養規劃方案。

值得一提的是，凱基銀行報考的員工自主成立讀書會，制定讀書計畫，利用每周平日下班工作之餘及週末課後分工導讀，藉由相互分享共學的學習型組織氛圍，從中深度了解高齡者的心理及需求，突顯員工積極自我提升考取證照的企圖心，及凱基銀行致力提供金融友善服務的企業文化。而相較大多同業是由員工先自費上課考試，考取後再申請補助，凱基銀行則是先全額支付每位員工報名課程及測驗的費用，給予員工最大的奧援，協助通過測驗認證。

凱基銀行長期推動公平待客，自2021年推出反詐騙宣導志工專案開始，便定期邀請警察機關擔任反詐騙教育訓練教官，培訓同仁們成為種子講師，讓同仁們可針對不同年齡層民眾的需要，於社區、校園、或是相關團體傳授實用的反詐騙、反高齡金融剝削訣竅，其中對高齡客戶特別著重「理專不當行為」的辨識。此外，凱基銀行持續深化高齡者服務，致力解決改善高齡者及身心障礙者數位落差的措施，去年不僅推出「高齡優先接聽」及「台語專線」等友善高齡長者的金融服務外，更善用數位科技打造全新智能客服「荷包君」，客戶可以全語音互動方式提問；也針對聽障的客戶推出分行手語翻譯預約服務等，提供無障礙使用環境，照顧視聽障、年長者或無障礙需求者等族群，都能體驗完善的服務，落實公平待客及金融友善服務。

隨著社會人口結構的變化，凱基銀行持續精進金融相關服務，以專業、友善的服務提升客戶黏著度。未來將繼續運用核心職能，凝聚員工推動ESG共識，擴大金融業的力量，提供高齡社會更多服務，實踐永續發展目標。