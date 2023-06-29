學生即將迎來暑假，但炎炎夏日整天在家吹冷氣所造成的高昂電費，對不少父母來說其實是嚴重的負擔，台中市議員羅廷瑋分享，位於台中市南區的二信游泳池已開始試營運，除了有滑水道讓小朋友玩水外，還有健身中心、有氧教室等設備，且試營運期間還可以免費入場，邀請民眾一同玩水消暑。

羅廷瑋今（29）日在臉書開直播，為粉絲們開箱等了許久的二信游泳池，提起這個游泳池經過多年的荒廢，好不容易有業者願意承擔，結果又發生停工再復工等問題，他因此為業者與市府進行協調，克服了許多困難，終於在今年夏天迎來全新的游泳池。

羅廷瑋透露，如今的二信游泳池內，除了有標準的游泳池外，還設有安全的滑水道、兒童池及SPA池，另外還有健身中心和有氧教室，可說是一個以游泳為主題的運動中心，邀請家長趕緊幫孩子們準備好泳衣，一起來泡水消暑。

業者也說，至7月4日為止在試營運階段，開放時間為上午9點至下午5點，所有民眾都可免費入場，歡迎大家體驗後不吝嗇給予改進意見。