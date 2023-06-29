台北市立天文科學教育館盤點7月天象，3日開始出現今年最晚日落、地球過遠日點、金星達最大亮度、國際太空站飛掠台灣、小望遠鏡即可觀賞的月掩星等，其中，10日傍晚將出現3種不同天象。天文館表示，30日還有寶瓶座δ南流星雨和摩羯座α流星雨逢極大期，每小時將出現25顆以上美麗流星。

7月3日是今年日落最晚的一天，天文館舉例，台北晚間6時48分日落，比今年11月30日最早日落，足足晚1小時44分鐘。

天文館表示，7月7日地球將運行至遠日點位置，這天地球離太陽約1.0167天文單位，相當於約1億5209萬公里，比1月5日近日點時的1億4710萬公里遠，太陽視直徑因此小約3.3％。

7月10日傍晚西方天空則有3場肉眼可見天象，天文館說明，包含金星達最大亮度、火星與獅子座主星軒轅十四巧遇，以及國際太空站劃過夜空。

天文館提醒，7月10日晚間8時26分至32分左右，載著7位太空人的國際太空站將越過台灣海峽上空，由西南向東北方緩緩劃過天際，亮度可達-3.4等，由於此時金星和火星都已落至低空，國際太空站成為夜空中最明亮的物體。

7月28日則會發生「月掩心宿一」特殊天象。天文館解釋，天蠍座心宿一在晚間11時18分被月球暗緣掩入，29日凌晨0時20分從亮緣復出。由於心宿一是一顆亮度2.9等的亮星，用雙筒望遠鏡或小望遠鏡即可欣賞。

7月30日則是寶瓶座δ南流星雨和摩羯座α流星雨壓軸登場，天文館預估屆時每小時出現25顆以上美麗的流星。