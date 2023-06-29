現場示範達文西手臂縫補櫻桃鴨，展現微創手術小範圍、精準快速的特色。（吳佩蓉攝）

博愛醫院達文西手術半年破百例，院長：提升宜蘭醫療水平。

宜蘭縣羅東博愛醫院自去年引進最新第四代達文西機器人手臂系統後，廣泛運用於各類癌症手術和小型結構式手術，半年內累積破百例個案，讓病人與家屬都有感宜蘭的醫療在進步；院長王文斌表示，縮短城鄉差距，讓居民安心在地就醫，正是院方持續提升宜蘭醫療水平的初衷。

博愛醫院今舉辦達文西破百例里程碑記者會。（吳佩蓉攝）

6位個案與家屬也到場與醫護相見歡並表示感謝，場面相當溫馨。（吳佩蓉攝）

博愛醫院今舉辦達文西破百例里程碑記者會，會場上除了介紹微創中心特色與運用領域外，更現場示範達文西手臂縫補櫻桃鴨，展現微創手術小範圍、精準快速的特色，應用於病人身上能大幅減少患者手術創傷和恢復時間；6位個案與家屬也到場與醫護相見歡並表示感謝，場面相當溫馨。

57歲鄭小姐分享，媽媽30幾年前也是婦科問題在台北手術，那時候真的很辛苦，傷口大、腸道沾黏、大小便不順暢，到目前狀況還是一樣，但她做了達文西手術都沒有那些問題，而且手術恢復期很短，第二天就能下床自己上洗手間，記得她媽媽那時候要一個月才能下床，又有感染問題，直呼「科學進步太好了」。

博愛醫院指出，達文西手臂能取代醫師雙手進入人體完成切除、縫合等手術過程，完全達到靈活度和準確度，對於深層器官、狹窄空間内更能發揮所長，輕易到達病灶，並避免周邊器官組織遭波及，因此近年已逐漸取代腹腔鏡手術，應用於各類位於深層骨盆腔的惡性腫瘤切除手術和需要精細縫接的攝護腺手術等。

宜蘭縣羅東博愛醫院自去年引進最新第四代達文西機器人手臂系統後，廣泛運用於各類癌症手術和小型結構式手術，半年內累積破百例個案。（吳佩蓉攝）

王文斌表示，引進達文西之前就做了完善的規畫跟準備，才能在最短速度內破了百例紀錄，並提供各個科別種類的手術，包含惡性腫瘤、睡眠呼吸中止症、減重等，給宜蘭人全方面的手術，不必到外縣市尋求治療，免於照護上奔波之苦；最後給患者全能全期的照護，甚至有居家護理師到家裡追蹤傷口，病人感覺都非常良好。