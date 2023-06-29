網紅「小紅老師」上週開記者會指控多位受害者遭NONO性騷、性侵，事隔一周後，她今（29日）發表11點聲明和NONO犯罪懶人包，小紅老師還曬出NONO在2021年私訊她的對話，打臉NONO過去稱不認識她。同時，小紅老師整理受害者的指控，指出受害者的受害地點大多是公園、停車場、廁所、內湖家、汽車後座，她狠酸：「難怪你換了四台車都是休旅車，讓你有空間可以犯罪。」對此，NONO經紀人表示，沒有要回應。

小紅老師日前指控遭NONO性騷，NONO當時透過經紀人回應：「對這個人、這件事都沒有印象！」而她今曬出NONO在2021年私訊對話打臉，小紅老師回擊：「單純打臉你不認識我這件事。」從截圖中顯示，時間是2021年4月9日，NONO對小紅老師的限時動態回應：「哈哈哈哈哈」，她回：「笑什麼？」NONO則貼大拇指貼圖回應。

同時，小紅老師曬出11點聲明和NONO犯罪懶人包，指出受害者的受害地點大多是公園、停車場、廁所、內湖家、汽車後座，她狠酸：「難怪你換了四台車都是休旅車，讓你有空間可以犯罪。」小紅老師怒轟NONO不在乎別人的感受、不做安全措施，「此時你卻連對受害者道歉的時間都沒有。不承認也不道歉，截至目前的加害者，就屬你最可恥！」

有部分聲音質疑她出面的動機，小紅老師強調，她不缺錢、不需要遮口費，「有人說我想紅要去炒知名度開始去賣東西，但我工作本來就是帶貨直播，並不會為了這樣開始賣東西，因為我一直就在賣東西，難道我要因為被侵害而丟了一份工作嗎？」針對小紅老師指控，NONO經紀人則表示：「沒有要回應。」

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