仁德區成功里今天持續進行噴藥防治，有受噴戶屋內堆滿雜物臭氣沖天，讓防疫人員也吃不消。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

台南登革熱疫情發燒，截至28日累計84起本土病例，國軍連續2天動員90人在仁德區成功里展開化學防治，但有民宅因屋主長年在屋內囤滿雜物、食物，臭氣熏天，即有防疫人員入屋孳清、噴藥後，出來狂吐；由於目前法規只針對資收戶如查獲孳生源可開罰與強制移除，但屋內囤物症查無孳生源，則無法可管，成功里長鄭晴而憂心這些髒亂戶恐淪防治死角。

台南面對這場登革熱防治戰，每天基層動員許多人力投入孳清、噴藥，國軍也從昨天開始進駐仁德區協助化學防治，希望能趕快將疫情控制下來，其中疫情源頭仁德區至昨天已累計55例，成功里是防治中的重中之重，昨天完成全福路350戶噴藥，今天執行成功二街、保華路等路段約330戶的家戶噴藥。

但一上午狀況不少，有民眾拒絕防疫人員入內，一度鎖門，遭強制開鎖，有的則是在里長勸說下，才願意開門接受噴藥；其中也有多戶屋內環境髒亂惡臭，有1戶民宅從1樓到頂樓都堆滿雜物，還吊掛好幾袋食物，已明顯發臭。

鄭晴而說，類似囤物在室內的至少有10戶，由於沒發現孳生源，無法跟先前資源回收戶一樣，依法開罰及強制移除，噴完藥，整間屋子還是繼續囤積垃圾，甚至養蚊，他說，噴藥前就看到好幾隻蚊子飛來飛去，但現行法規只針對查獲孳生源開罰，屋內環境雜亂卻沒有任何強制作為，就連附近民眾也擔心，噴完藥，髒亂的依舊髒亂，如屋內有蚊子豈不是還養在家？

他說，現在登革熱防治是關鍵時刻，政府也一直宣導要民眾動手整理屋內外環境，屋外靠政府噴藥，屋內還是要靠民眾動手整理，但這些長年囤物習慣的人，根本不可能整理環境，形同防治死角。反倒是先前里內有4戶資源回收戶，長期在騎樓、馬路堆垃圾，這次因被查獲陽性孑孓，防疫期間一口氣移除，解決鄰里長期頭痛問題，也能徹底整頓環境衛生。