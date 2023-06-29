路透社報導，俄烏戰爭開打近16個月後，烏軍本月展開期盼中的反攻，烏軍聲稱已收復東南部許多村莊。

烏軍還表示，在巴赫姆特側翼也有進展。上月，俄軍在歷經冗長戰事後占領巴赫姆特，該城幾已淪為廢墟。

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）告訴美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley），烏軍已「成功掌握戰略主動權」。

扎盧茲尼在Telegram上寫道：「烏克蘭國防軍持續進攻，向前推進。敵人頑強抵抗，但也損失慘重。」

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）今天在國家電視台指出，烏軍在南部被占領城鎮伯德揚斯克（Berdyansk）和馬立波（Mariupol）戰區努力推進。

馬里亞爾說：「每天都有推進。是的，推進緩慢，但毫無疑問是有推進的。」

馬里亞爾表示，東部仍在激戰。俄軍為確保完全控制頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）兩州，數月來集中火力在烏東的戰鬥。