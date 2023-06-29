英國王室今天公布年度君主撥款報告，報告顯示通膨打擊王室財政結構，過去一年支出成長5%，達1億750萬英鎊（約新台幣42億元）；報告另建議官邸調降暖氣溫度以符合環保訴求。

綜合路透社與法新社報導，2022至2023年，英國王室通過君主撥款（Sovereign Grant）自國庫獲得的金額保持在8630萬英鎊不變；不過淨支出方面增加510萬英鎊，約合5%，達1億750萬英鎊。君主撥款係用於支付君主公務和皇宮的維護費用。

這份年度報告詳列王室來自納稅人的收入與支出。王室帳目總管史蒂文斯（Michael Stevens）說：「無需提醒各位，本報告所述期間，通膨壓力導致所有組織許多商品與服務價格大幅上揚，特別是在燃料和能源成本方面。」

報告也建議將暖氣調降至攝氏19度，以符合英國國王查爾斯三世（Charles III）長期倡導的環保理念。

英國目前正陷入生活支出的危機，上個月通膨率高達8.7%。

史蒂文斯將王室支出增加的原因，部分歸於英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）去年9月辭世，以及查爾斯今年5月繼位後的君主更迭。然而，女王葬禮與查爾斯的加冕費用，並未包含在財務報告中。

王室其它主要支出項目，包括白金漢宮的電纜、管線與暖氣系統為期10年的升級計畫。

反君主制組織「共和國」（Republic）負責人史密斯（Graham Smith）表示：「王室成員長期以來一直隱瞞其真實支出成本，我們計算至少要花3億4500萬英鎊。這足以支付1萬3000名新護理師或教師的費用。」

史蒂文斯透露，查爾斯的小兒子哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan）已搬出溫莎城堡的浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage），並償付納稅人資助的所有房產支出，「為王室留下大幅增加的資產」。