藝人大牙日前指控曾遭陳建州涉性騷擾；陳建州表示將對大牙提告，賠償金捐給婦女保護等團體。女人迷創辦人張瑋軒今天表示，將聯合婦女團體拒絕被消費、嚴正拒絕被當遮羞布。

從節目「我愛黑澀會」出道的大牙（周宜霈）27日透過臉書指控，11年前和陳建州赴香港錄節目時，發生被陳建州環抱等性騷擾行為。

陳建州和太太范瑋琪28日發聲明表示，對大牙提出民事訴訟，要求賠償新台幣1000萬元，以維護自身名譽，並將把金額全數捐出予婦女保護、犯罪被害人保護等社會公益慈善團體。

女人迷創辦人暨執行長張瑋軒今天在臉書（Facebook）發文表示，「這份傲慢，我真的是忍無可忍」，決定展開連署活動，拒絕任何消費婦女或婦女團體的行為，也嚴正拒絕被當遮羞布。

張瑋軒表示，已有現代婦女基金會、婦女救援基金會等婦女團體願意一起參與連署；此外也正在找援助法律團等資源，希望能連結更多人的聲音與挺身而出，鼓勵更多受害者，「如果需要我們都會站在你的旁邊」。

張瑋軒指出，除了大家各自寫文、轉文和評論以外，需要彼此聚合所有人的憤怒、所有受害者的委屈，以及所有人的選擇善良和彼此支持，讓那些人知道，「這不是恐嚇少數人就可以，我們都在這裡」，「別讓大牙只有一個人」。

現代婦女基金會向中央社記者證實參與聲援Me too受害者行動，目前正在擬定連署內容，預計今天就會盡快對外公布。（編輯：陳清芳）1120629