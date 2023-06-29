(up)深澳月台旁設置夢幻禮物盒場景，搭配可愛的吉祥物等藝術裝置，可一同拍攝照片留下美好回憶。（新北市政府提供／張志康新北報導）

自7月1日起，新北市瑞芳區的深澳鐵道自行車，將展開夜間營運。新北市政府特別打造了以「星願七夕」為名的絢麗光雕燈飾，讓來訪的遊客能夠在夏夜晚風的吹拂下，欣賞全新的夜間燈光藝術，與浪漫邂逅。

新北市觀光旅遊局表示，今年深澳鐵道自行車夜間光雕主題為「星願七夕」，一踏入深澳鐵道自行車八斗子站，月台兩側星型吊燈及瀑布式窗簾燈，就充滿浪漫氣息，自八斗子站搭上可愛俏皮的河豚車，沿著鐵道兩旁出發到觀海段，首先映入眼簾的是月亮地燈及女神心願裝置，充滿幸福氛圍。

來到觀海段中段，愛心燈飾延著鐵道排列以及星光熠熠的球型燈遍布在草皮上，營造出夢幻美景，搭配著可愛的玉兔霓虹燈，讓沿途多了份童趣歡愉的氣氛，非常適合親子及情侶一同體驗。

為了配合夜間營運，新北市府也在深受遊客喜愛的光雕隧道裡，設計了七夕為主題的全新光雕動畫。進入隧道後如星空般的星星燈引領著遊客繼續向前探索，深入隧道後，絢麗而耀眼的光雕帶來豐富的視覺享受，描述著七夕情人節故事。

出隧道後緊接著是光彩奪目的愛心燈海廊道，騎乘時猶如穿越到另一個空間，帶給遊客一連串驚喜的旅程。深澳月台旁還有設置夢幻禮物盒場景，搭配可愛的吉祥物玩偶，遊客們可走進禮物盒內，一同拍攝照片，留下美好的回憶。

新北市觀光局表示，深澳鐵道自行車現已開放夜間營運網路訂票，民眾可以到深澳鐵道自行車官方網站訂票，也可至統一超商ibon售票系統購票。營運時段為每日上午10時至夜間20時30分，每半小時一班，整點於八斗子站、半點於深澳站發車，想體驗與白天騎乘截然不同的美景，趕快上網預約。