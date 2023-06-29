文化部長史哲今日到台北小巨蛋探班金曲獎「最佳新人獎」入圍者彩排，本屆以「漣漪」為概念的舞台及觀眾席設計也曝光。史哲表示，今年金曲獎將首度「全球線上直播」，也將將首次使用AR技術，讓無法到場的觀眾在銀幕前感受驚奇視覺體驗。

今年金曲獎總計169件入圍作品，各獎項競爭激烈，已陸續公布的頒獎人、表演節目卡司，更讓國內外樂迷敲碗期待。在看完今天的彩排後，史哲表示，疫情解封後的首度金曲獎，我們看見音樂陪伴大家走過疫情，療癒及重振士氣。接下來，「我們期盼且相信所有音樂人一定會盡情地用音樂，帶領大家度過一切難關。」

史哲提到，從「最佳新人獎」這些新生代創作者身上，更可以發現台灣流行音樂的多元與包容性，不論是使用華語、台語、客語、原住民語、英語創作或揉合運用多樣的音樂類型曲風。希望藉由金曲獎提供音樂人最佳的舞台，將台灣精彩優秀的流行音樂作品推薦給全世界樂迷。

金曲34的舞台設計由黎仕祺操刀，在終於等到疫情解封、世界各國回到通行自如的時刻，特別將典禮主題定調「boundless無疆界」，並以「漣漪」作為舞台設計的概念主軸。典禮現場總共使用超過2000片LED，動用超過10款，共計800多支燈具。

整座小巨蛋，除了舞台上方的LED螢幕充滿圓圈設計外，典禮舞台地板打破以往都是平面的設計，設計了高低差的圓圈區域；天上LED螢幕更突破舞台的鏡框區域，往前延伸至特區的天花板上，讓整座舞台看起來既有浮空感，從正面看來地面搭配天上更有著漣漪一圈一圈的特殊視覺感，突破舞台與觀眾席的概念。金曲獎頒獎典禮於7月1日晚間7點登場。