黑人陳建州遭藝人大牙（周宜霈）指控硬上，28日大動作提告民事、求償1000萬，但對「微風女神」郭源元的指控卻悄無聲息，對於兩種不同操作，律師張耀宇解讀，黑人提告的動作本來是想「殺雞儆猴」，想要震懾被害人，但結果弄巧成拙，反而逼出第2個受害人，如果他再對郭提告，可能會再跳出第3、第4人，「所以他不敢再告了！」

「微風女神」郭源元以「不想讓大牙一個人」為由，發3000多字長文，指控黑人前後2次對她性騷擾，網友盛讚她的文筆以及出發點，一面倒的聲援及支持。

陳建州在大牙提出指控後，28日立刻委託律師，指大牙貼文虛偽不實，基於惡意造謠零容忍立場提起民事訴訟，並要求賠償1000萬元、大牙要在臉書刊登道歉啟事。

但郭源元公開指控後，陳建州卻沒有任何法律動作，僅透過經紀人表示不再回應莫虛有指控，律師張耀宇認為，不同的作法顯示陳建州真的「踢到鐵板」，大動作提告本是想威嚇，但適得其反，引出第2個被害人。

他指出，陳建州跟他的律師團隊應該有所評估，如果再告郭源元，恐怕會有更多的被害人跳出來，張耀宇也認為，黑人第一時間應該沒有跟委任律師「說實話」，導致律師團隊基於錯誤的事實，做出「以訟止謗」的戰略判斷，「現在應該是弄巧成拙了！」

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