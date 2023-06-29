國內許多農業問題如水果外銷遭卡、缺肉、缺蛋等極待解決，但近期農委會卻忙著爭北農經營權，遭批政治考量遠大於農業。農民表示，北農董事容易掌握地方農民通路，對選舉絕對有幫助，農委會不顧一切爭北農經營權，其實就是選票考量。

菜農林佳新指出，北農董事長和董事的位置，很容易掌握各地產銷合作社以及運銷團體的生路，而北農的包裝業務和團膳業務，等於掐住很多農業團體的通路，這對選舉當然好用，加上北農酬庸位置也不少。

林佳新說，一旦掌握包裝和拍賣價格，等於掌握了農民命脈，只要乖乖聽話就會得到各種補助，通路就會更健全，不合作就會被掛上「叛逆」的牌子，農民只好選邊站，也不得不合作。

雲林縣肉品市場副總經理邱良閱表示，總統大選快到了，農委會爭奪北農其實就是政治面的操作，而不是對產業面的關心，周一的北農董事會農委會派選輸就離席，以前從來沒看過這樣的事，真的吃相難看。

邱良閱說，很多農民都不滿公糧收購價遲未調漲，基層都苦不堪言，再以養豬產業為例，農委會近期以3億元補貼5萬噸進口冷凍豬肉每公斤6元的政策，產業界反彈相當大，這對消費者、產業和肉品市場都沒有實質幫助，農委會只是在照顧他國的豬農而已，農委會現在只是怕選前引起廣大民怨。

邱良閱呼籲，農委會不要忘記豬農曾經陪他們走上街頭，現在豬農都覺得被農委會拋棄，呼籲中央政府不要忘記初衷。

另有農民說，現在國內缺肉、缺蛋，甚至許多農漁產品外銷大陸喊卡，這些都是民眾和農民關心的議題，但農委會卻把北農改選看得比農業問題還重要，政治凌駕專業，是現在各部會的最大悲哀。