台灣職場加班文化盛行，一名男子表示，過去曾加班8小時，直到凌晨1點才下班，拿到的加班費不多，又把自己搞得很疲累，問網友最狂加班到幾點？留言一個比一個誇張，其中一名網友連續上班72小時，當中只有小睡4小時，又繼續上工，讓不少人看了超級驚訝說，「加班並不正常，台灣人是瘋了嗎？」

原PO近日於PTT工作版指出，除台積電這類輪班型的科技大廠，他好奇一般朝九晚五的公司行號，加班到幾點；他印象中加班最久的一次是跨年夜加班8小時，一直到凌晨1點半才下班，回家還遇到散場人潮塞車。

原PO表示，雖然跟公司提報8小時加班費，但實際領到的金額不如想像多，又把自己搞得疲累不堪，他問「大家最狂加班到幾點？幾點開始算加班？」

貼文釣出不少社畜，分享自身誇張的加班經驗，「72小時，睡4小時、洗一次澡又去上班」、「特早6點30分到，晚上10點離開」、「早上8點進去，隔天下午5點出來」、「下午3點上班，上到隔天6點，連吃早餐的力氣都沒有」、「早上9點到隔天清晨半夜4點，回家路上一直在懷疑人生」、「早上10到隔天早上6點，搭捷運回家洗個澡10點再去上班」。

留言中網友對部分人的加班時數瞠目結舌，「看這篇文看得好心酸，奴爆」、「天啊那些連續加班72小時的人，是準備進棺材嗎？」、「加班並不正常，台灣人是瘋了嗎」、「賺這些加班費記得拿去買健康食品，遲早身體壞掉」。