多段式拉筋板可讓患者採漸進式拉筋復健。（院方提供／孫英哲彰化傳真）

彰化55歲洪姓男子中風13年來，右手無法主動做動作，還常縮在一起，吃飯、穿衣服或洗澡都要耗費許多精力。衛福部彰化醫院引進最新的機械手臂等動態矯具，並且「左右開弓」，雙手一起復健，讓洪男用正常的左手驅動右手復健，不到2個月，洪男的右手指變得柔軟有彈性，已能主動出力。

彰化醫院職能治療師張勝焜表示，洪男中風後右手痙攣，曾在復健使用拉筋板時，造成撕裂筋骨般的疼痛，讓他痛到了無生趣，對於復健只有痛苦感，而且不論是高強度復健拉筋，或是定期推拿按摩一個小時，右手狀態總是維持不到一天就故態重萌，又再蜷縮在一起，動彈不得。

洪男後來接受建議，開始使用動態矯具，包括多段式拉筋板及中風機械手臂。每天先以多段式拉筋板，將痙攣的右手在3個小時內分成10段循序漸進的拉直；接著再以正常的左手拿握力器夾骰子，右手同時穿戴有彈力裝置的中風機械手，試圖跟上左手動作。

張勝焜指出，洪男改成漸進式拉筋後，只有第一天稍感不適，第二天即可正常午睡，且過去不動如山的右手指，也開始出現主動出力的動作，手指變得柔軟有彈性，且可以持續數日。

張勝焜說，這種左右開弓的「雙側上肢訓練」，讓正常的左手驅動痙攣的右手，在正確的軌道運作，避免愈練愈錯，更能大幅增加每次治療時手部抓放練習次數，透過反覆練習，使得手指功能持續進步，復健不再陷入乾著急的窘境，將復健主動權還於患者本身。

手功能的復健複雜且漫長，張勝焜指出，在職能治療師的專業協助下，輔以機械手臂等適當器材，同時左右開弓，大部分都能獲得有效率的進展。