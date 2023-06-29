現在不少店家會設低消限制，一名網友分享，最近和朋友去咖啡廳，入內時店家說「低消一杯飲料」，三人點了3份餐和2杯飲料，總價超過千元，結帳時店員卻說不符合低消規定，要他們在多點一杯至少150元的飲料，讓他不滿到店家的Google評論區留下負評，引起網友熱烈討論。

一名網友昨天在臉書社團《爆怨公社》上匿名分享，最近他和朋友到一間咖啡廳用餐，入內時候店員說「低消一杯飲料」，但直到結帳才發現誤會大了，不知道是不是大家所認知的低消的意思不同，因為他和朋友那天點了3份餐與2杯飲料，總共加起來1000多元，店員卻說不符合低消。

事後原PO不滿地到店家Google評論區，留下兩顆星的負評說「低消的定義是最低消費，為何要限制只能是飲料？來用餐的要有心理準備，一定會被迫再點1杯飲料（最低150元起）」。

店家也留言反擊說「一進門就有告知低消是一杯飲料，沒說餐點有算低消，怎麼會產生誤解？然後一進門就告知，您也是聽完同意才走進來消費，如果不同意，其實可以不進來消費，怎麼又要說我們強迫您點飲料？門口都有放菜單，寫低消一杯飲料，建議您以後一定要聽清楚店家的規則，做好心理準備，再選擇要不要進來消費。」

貼文引起網友討論，兩派人戰翻，有人痛批店家玩文字遊戲，「玩文字遊戲的店家，低消有大於飲料的價錢其實就好了！有達到消費的目的就好了，何必呢？」但也有網友認為，入店之前就說「低消是一杯飲料」，這不就講明了至少要點一杯飲料嗎？

類似的糾紛過去常發生，原PO在留言處指出，消基會前董事長游開雄曾說，低消一杯飲料代表用餐的金額，最少要達到一杯飲料的價格，在法律上來說「低消」是指進到店裡的最低消費額，因此若只寫「低消一杯飲料」代表客人只要點超過一杯飲料的錢即可；若是要每位客人入內都要點飲料，那應註明「必點飲料」。