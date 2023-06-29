台北市議會針對2021年及2022年市府動支的第二預備金進行審查。其中針對前市長柯文哲任內，一共動支二備金8474萬元舉辦2022台北城市博覽會，藍綠兩黨議員皆怒批柯文哲不尊重議會預算審查權，未循正常編列預算，刻意迴避議會監督，應追究柯文哲的政治責任，但民眾黨議員認為此案，去年經政風處調查並無問題、依法有據，應予於動支。最終鑒於議員爭論不休無結論，議長戴錫欽也決定將城博相關預算予以擱置，也成為柯文哲卸任後，繼雙城論壇花費第二筆留給蔣萬安的呆帳。

時任台北市長柯文哲於2022年舉辦台北城市博覽會，將整筆預算切分為2個年度、2個局處、3筆請領。其中研考會於2021年及2022年分別動支了2960萬元及4895萬元的二備金，觀傳局則於2022年動支619萬元，雖然總數加起來超過8000萬元，但由於分筆、分年度動支，單筆未超過5000萬元，因此動支當下不需報請議會，柯文哲也因此遭質疑「刻意迴避議會監督」。

社民黨議員苗博雅就質疑，柯文哲在2020年就拍板要舉辦城市博覽會，明明有非常充裕的時間可以編列相關預算，並送交議會審查，但柯任內偏偏不編列，而改以「市府救命錢」第二預備金支付；而整個城市博覽會動支多達8474萬元的二備金，但柯市府竟取巧，分為兩個年度動支，且每次動支不超過5000萬元，因此不需送議會備查。

苗博雅怒批，若此案開前例，未來二備金都不需送議會備查，使用此種方式規避規矩，如今是政治責任的追究，更是議會表態只要超過五千萬就要送議會備查，不能再有議會被迫買單的狀況，這是跨越黨派的共同價值，應不同意動支這筆預算。

不過民眾黨議員陳宥丞則反駁，前市府依法有據且當時也經過政風處調查，政風處調查結果依法沒問題，並非規避議會監督，但當初不知道民政委員會為何做出此決議，應要支付的預算，不該讓事務官為難。黨團總召黃瀞瑩則表示，若有參觀展覽就會看到這是八年來八萬名市府公務員的成果，城市博覽會哪處有黃珊珊、柯文哲的競選廣告？把城市博覽會和選舉掛勾完全是政治操作，希望政治操作可以結束。

民進黨議員李建昌認為，歷任市長若舉辦類似畢業展，會循正常事先編列預算，並送預算審查的程序，北市府最基本原則還是要尊重台北市議會決議，支持北市議會民政委員會去年決議不同意動支這筆第二預備金，留給未來任何一位市長有政治警戒，並在台北市議會留下此事的印記。

而眼見民眾黨團議員與其他黨派議員爭吵不休，議長戴錫欽也於會中裁示，與城博花費相關的二備金動支案予以擱置，待未來大會再行討論。也因此，城博動支的二備金8474萬元，也成為繼2022年雙城論壇花費後，柯文哲卸任後轉交蔣萬安的第二筆呆帳預算。