權值股台積電(2330)開高走低，午盤後股價紅翻黑，終場收跌0.17%、報在573元；聯電(2303)則在早盤不久即翻黑震盪，終場收跌1.22%、報在48.5元；聯發科(2454)今相對有撐，漲幅最高逾1%，最高達705元，啟動700元攻防，終場收漲0.14%、報在696元；鴻海(2317)早盤後翻黑，終場收跌1.74%。

美國總統拜登灑幣拚網通基礎建設，題材連續第二天發酵，中磊(5388)一度攻上漲停，午盤後收斂到約6%，仲琦(2419)延續昨日漲停氣勢，今(29)日呈現爆量大漲，盤中漲幅最高逾8%，其餘星通(3025)、光聖(6442)、合勤控(3704)、正文(4906)、啟碁(6285)、明泰(3380)等也都有上揚表現，整體網通族群漲勢明顯優於大盤。

AI題材今重新點火，緯穎(6669)攻上漲停鎖住，連帶母公司緯創(3231)大漲逾6%，廣達(2382)、技嘉(2379)等也逆勢走揚；IC設計AI題材股世芯-KY(3661)、創意(3443)也分別上漲約4%、3.5%。

亞洲生技展將在7月底登場，上櫃生醫族群今日多頭士氣如虹，杏一(4175)開高後直飆漲停125.5元鎖住、中裕(4147)挾著利多股價也直奔漲停108元，雙美(4728)也跟進飆上漲停，盛弘(8403)、長佳智能(6841)、佰研(3205)等漲幅都在4~5%不等，推升上櫃生醫指數漲幅超過2%。

航運股今調節壓力不輕，長榮(2603)、萬海(2615)跌幅逾1.5%，陽明亦下挫逾1%。貨櫃三雄除息大戲將在明日由長榮除息70元揭幕，萬海下周一除息5元，陽明下周二除息20元。空運股長榮航(2618)、華航(2610)迎暑期旺季卻顯利多不漲，終場分別下跌約1.9%、1.8%。

分析師表示，台股大盤一度收復萬七，但終場月線仍舊未能保住，台股已經連續3個交易日未能站穩月線，導致短線指數再次下探風險提高，下方現有缺口16323~16457點為支撐，若走反彈劇本則必須帶量站穩月線及萬七。建議操作上多看少做，操作以風險控管為主，檢視持股汰弱留強，待止跌後再來佈局前一波強勢族群。