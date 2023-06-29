根據TrendForce最新研究指出，大陸汽車品牌正透過積極向海外擴張，外溢大陸累積數十年的汽車產業影響力，試圖改變維持百年以上，由歐、美、日、韓等車系稱霸的汽車產業。儘管目前仍以燃油車為出口大宗，但2023年第一季新能源車占大陸汽車出口比重已經突破25%，新能源車是未來向海外市場擴張的重點。

TrendForce指出，大陸因新能源車產業發展早，有較完整的供應鏈和充足的生產力，加上大陸電池廠掌握高性價比的磷酸鐵鋰(LFP)電池技術和產能，並且布局國內外上游鋰資源，使其成本掌控和零組件供應穩定性較高，是大陸車廠拓展海外市場時的優勢。

大陸新能源車出海首要瞄準有明確淘汰燃油車時間表的西歐國家，以及仍屬低滲透率的東南亞，而東南亞國家中又以向泰國發展最為明確。西歐是傳統國際車廠的大本營，要在眾多品牌中脫穎而出難度高，但大陸新能源車強調高性價比、高智能化，在西歐面臨高通膨的背景下，平價電動車正好切中需求。

TrendForce預估，大陸品牌在西歐新能源車市場的市占率有望自2022年的6%在2023年向9%邁進，其中，上汽集團旗下的MG是最主要的品牌。反觀東南亞市場，因大陸品牌布局此市場的時間甚早，雖然東南亞的新能源車數量仍少，僅為萬輛等級，但大陸品牌的占比高，預估2023年大陸品牌在東南亞新能源車市場的市占率63%，這對於長期在東南亞汽車市場有高市占率的日系品牌來說是一大隱憂。

然而，進軍新市場需要大量的資源投入，包括建立展示中心、售後維修服務體系、充電基礎建設以及符合當地法規等，因此，如何在添加額外成本下保持價格優勢，將是大陸汽車品牌在海外成功的關鍵。