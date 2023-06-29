高雄市小港、鳳山區連有機車遭翻動，不少車主遭竊後報案，警方調閱相關監視器畫面，發現是1名男子沿路翻開路邊及騎樓機車置物箱，再下手行竊財物，但他偷竊已經不是第一次，警方一眼就認出是向姓男子，將人帶回派出所依法偵辦。

小港分局桂陽路派出所於26日下午先接獲一名卓姓女子稱所停放自家門口的3輛機車置物箱，被一名詭異白衣男子翻開，所幸沒有任何財物損失；同日下午5點多時許，又有另一名張姓男子也報案稱放在機車前座懸掛的零錢遭竊，損失約新台幣400元零錢。

經警方調閱現場及周邊監視器後發現，該竊嫌為42歲向姓慣竊，他趁深夜無人看管之際，沿路徒步從小港區桂林路一帶至鳳山區附近，沿路翻開路邊及騎樓機車置物箱，再下手行竊財物，但向嫌因有多次行竊，已遭警方鎖定，當警方獲報並調閱周遭監視器，一眼認出慣竊向姓嫌犯，立即將人帶回派出所。

向姓犯嫌到案後均坦承犯案，因平時居無定所且無工作，時常在小港區及鳳山區附近徒步閒晃，是著名頭痛人物，時常隨機犯案，當日向嫌稱因缺錢花用，臨時起意趁深夜四下無人犯案，全案詢後依竊盜罪嫌函請高雄地檢署偵辦。