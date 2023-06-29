新竹縣政府農業處推動食魚教育，由新竹縣竹北市水產養殖產銷班第1班供應烏魚排。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣政府為了推廣竹北市水產養殖產銷班的產銷履歷烏魚排，及配合食魚教育，縣內13間國中、小響應辦理，其中竹北市7所、新豐鄉1所、竹東鎮3所、北埔鄉1所、湖口鄉1所，預計在6月30日前完成供餐，並由新竹區漁會配合新竹縣政府推動試辦計畫，補助1萬2500人次採購。

為了推動新竹縣在地的產銷履歷烏魚排進入學校營養午餐，並讓中、小學生享用富含EPA、DHA及優質蛋白質的烏魚，新竹縣政府農業處推動食魚教育，由新竹縣竹北市水產養殖產銷班第1班供應烏魚排，烏魚排單價每公克0.4元，試辦計畫由縣府補助0.3元、學校負擔0.1元，並向有意願配合的學校，提供具有產銷履歷的烏魚排。

農業處指出，烏魚排為新竹縣地產地消的優質漁產品，此次試辦計畫中所採用的烏魚排，採取3清方式料理，即去頭、去尾、去骨，孩子食用時不用擔心魚刺問題，也能品嚐到烏魚特有的風味，進而喜愛吃魚、推廣採購。

教育局長楊郡慈、漁牧科長陳清水等人日前至竹北國小宣導食魚教育，帶領學生認識吃下肚的食材，當天享用的是以烏魚排製作的「泡菜烏魚排」，不少學生都認為很好吃，反應極佳。

農業處長范萬釗表示，今年推動的試辦學校數量總計13所，其中竹北市7所、新豐鄉1所、竹東鎮3所、北埔鄉1所、湖口鄉1所，預計在6月30日前完成供餐。

除了烏魚排之外，竹北市水產養殖產銷班也善用烏魚，不僅烏魚子已是新竹縣的特色伴手禮，還研發出烏魚XO醬等產品，農業處表示，由於經營用心且具產銷履歷，獲得不少在地消費者支持，有社區團購、採買，但期望能獲得更多人支持，採購在地優質漁產品。