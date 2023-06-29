新北市長侯友宜（左）與苗栗縣長鍾東錦（中）展開縣市政交流。（李京昇攝）

侯友宜參訪苗栗！被問心目中支持人選 鍾東錦這樣說

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜29日下午2點前往苗栗縣政府展開「新北、苗栗縣市交流參訪」，苗栗縣長鍾東錦率領縣府團隊迎接，並與侯友宜、新北市府團隊進行縣政交流，會議前鍾東錦被問到是否支持侯，他指出，心目中有支持人選，不過仍會跟著國民黨腳步走。

鍾東錦表示，苗縣府單純以休閒觀光、農業部分交流，因此除縣府團隊，也邀請縣農會三長出席，他希望藉由交流會，讓苗栗農產品往新北、台北行銷，尤其中秋節將至，文旦柚、大湖與卓蘭盛產的水梨，每年盛產幾百公頃，希望侯市長協助銷售農產品。

被問到是否會有政治話題，鍾東錦說，政治議題他認為稍晚侯市長前往縣議會時，將會面各鄉鎮市首長、縣議員，比較適合談論政治話題，縣府局處首長應保持行政中立，所以縣府會面仍以縣市政交流為主。

由於鍾東錦目前為無黨籍，其跟侯友宜的互動備受外界關注，再被問及是否有支持總統人選，鍾東錦表示，他心目中當然有支持人選，但先前他早已強調，國民黨推派誰他就會支持誰，他會跟著黨的腳步走。

鍾東錦與侯友宜目前在縣府展開縣市政交流，由苗栗縣府農業處長陳樹義、新北果菜公司業務經理郭榮瑞分別簡報說明農業現況，預計稍晚下午3點多前往苗栗縣議會，侯將與議長李文斌等地方政要展開閉門會議。