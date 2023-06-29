行政院今（29）日宣布「拉近公私立學校學雜費差距及配套措施方案」，教育部長潘文忠之後接受媒體聯訪時表示，本次政策推出在於落實教育平權的理念，相關做法包含推動減免私立大專學雜費新台幣3.5萬元，拉近公私立大專學雜費的差距，並搭配對公私立大專經濟弱勢學生加碼補助1.5萬到2萬元，同時也全面落實高中職免學費，以及精進就學貸款申貸及還款措施等3項配套措施，致力落實達到「0到22歲國家栽培」的目標。

潘文忠提到，政府稅收從2017年度開始便由負轉正，去年甚至達到最低剩餘5000億元，因此在與總統蔡英文與行政院長陳建仁的研議下，決定投入教育領域。而本次方案由行政院額外編列預算，由政府全數支應所需經費，不會排擠現有教育預算，更不會增加學校負擔。

至於在不同教育階段的補助作法上，潘文忠說，在高教方面已連續兩度投入「高教深耕」計畫，致力往高教公共化的目標前進，也積極協助弱勢學生就學。

潘文忠也說，大專校院有公私立之分，如此不僅反映在政府投入經費上有所差異，學雜費則是公私立大專學生1年有將近5萬元的差距，在整體89.3萬名大專學士班學生總數來換算，當中有59.1萬名私校生需負擔較高的學雜費，比例將近2／3。此外，獲學雜費減免、大專校院弱勢助學計畫、相關部會獎助學金的學生約18.5萬名，其中高達14.4萬名學生就讀私立大學，比例近8成。

而在高中職部分，潘文忠指出，這次方案同步擴大高中職全免學費，新增納入普通科、綜合高中學術學程2、3年級且家庭年所得超過148萬元的學生，達到公私立高中職全面免學費。

教育部強調，對於外界關心的弱勢照顧、所得排富等問題，也列入這次方案的配套措施中，政府特別針對需要幫助的經濟弱勢學生，不分公私立大專，都會加碼補助。

教育部指出，因應近來物價上漲及支持生育政策，就學貸款也放寬申貸門檻並納入養育子女做為級距，擴大在學期間利息全免的範圍，學生家庭年所得在120萬元以下均可申貸，在學期間免利息；如學生家庭有2名子女（含學齡前及就學階段），家庭年所得則放寬至148萬元以下均可申貸，在學期間也免利息；如學生家庭有3名以上子女（含學齡前及就學階段），則不限家庭年所得均可申貸，在學期間同樣免利息。