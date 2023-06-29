為打造全台首座專屬兒童的文化場域，行政院核定在「新板特專三文化設施用地」，由中央全額出資興建「國家兒童未來館」。文化部今（29）日表示，國家兒童未來館依公共建設計畫期程辦理，於5月26日至6月5日完成公開閱覽、6月1日辦理公開說明會、6月21日召開第1次採購評選委員會，今日正式上網公告，將展開110天等標期，廣徵國內並搭配具國際實績專業團隊參與競圖，預計於11月公布獲選建築團隊，12月將公開辦理競圖成果及模型展。

文化部指出，為能吸引國內、外優異的建築師，經過評選委員建議，建築師服務費用特別由施工費的6.5％提高至7.2％，總計6億元，將是國內近年來最高的建築師服務費用。而為使建築團隊有充裕的時間提案，公告上網時間將自即日起至10月16日，合計110天的等標期。

競圖評選結果除第1名將獲得規劃設計權利，並將特別頒發予第2、3名及佳作3名共5個團隊，各新台幣200萬元獎金。此外，文化部強調，過去公共工程規劃設計至發包階段，常有預算膨脹失控的狀況，所以本次計畫將特別注重建築師的預算控制能力。

文化部表示，國家兒童未來館位於四鐵共構的新北核心區，佔地達3.3公頃，將以地上18000餘坪、地下13000餘坪，合計31000餘坪樓地板面積規模。

評選委員組成包括富邦文教基金會執行董事陳藹玲、還我特色公園行動聯盟副理事長李玉華、國立台北教育大學幼兒與家庭教育學系系主任盧明、國立台灣師範大學人類發展與家庭學系教授張鑑如、前國藝會董事長林曼麗、前國立自然科學博物館副館長周文豪，以及新北市政府文化局長張䕒育。

在建築專業部分，則有建築師劉培森、實踐大學建築設計學系系主任王俊雄、前東海大學創意設計暨藝術學院院長羅時瑋、國家文藝獎第22屆建築類得主暨景觀建築師郭中端、台灣大學建築與城鄉研究所副教授黃舒楣，以及曾獲日本建築大賞和JIA新人賞的建築師藤本壯介。