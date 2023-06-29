為促進淨零排放目標之達成，環保署依據氣候變遷因應法第25條規定，預告「溫室氣體自願減量專案管理辦法」草案，溫室氣體減量需要多管齊下，為鼓勵事業及各級政府執行自願減量專案，如：提升能源效率、節約能源等措施，藉此擴大溫室氣體減量種類、對象及範圍；執行自願減量專案者取得減量額度後可移轉或交易，形成減量誘因機制。

「自願減量機制」即為「碳信用抵換機制」，該機制產生的額度，氣候法稱為「減量額度」，國際也稱「碳信用（Carbon Credit）」，坊間常將此視為「碳權」之一。環保署表示，一般而言，「自願減量機制」多用作為碳定價機制的補充措施。在氣候法修法之前，環保署已依據「溫室氣體減量及管理法」訂有「溫室氣體抵換專案管理辦法」，執行至今，計有92案通過註冊，其中24案依實際減量成效核發約2378萬公噸二氧化碳當量減量額度，並有682萬公噸二氧化碳當量已於環評抵換使用。

氣候法修法通過後，環保署重新檢視原有「溫室氣體抵換專案管理辦法」提出「溫室氣體自願減量專案管理辦法」草案，且專案應符合可量測、可驗證、可報告(MRV)之原則，同時應具備外加性、保守性、永久性、避免產生危害及避免重複計算等五大原則，確保實質減量以協助淨零轉型目標的達成。

草案明定中央主管機關就溫室氣體減量措施類型，審定減量方法及其內容，以及指定確證及查證方式，後續執行自願減量專案者可直接引用審定減量方法申請專案，不用重新提出減量方法，降低申請者的負擔；針對註冊申請增加簡化機制，減量措施技術成熟、減量計算簡易明確者，可依減量方法得免除確證，規模較小者還可免除環境衝擊分析等程序，期降低申請門檻，擴大參與。