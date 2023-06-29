多吃蔬菜有益健康，但某些蔬菜要小心食用，例如樹薯、豆薯、馬鈴薯等薯類，若食用不當會導致中毒、甚至死亡。醫師表示，樹薯若未經日曬或加熱，會造成慢性中毒；豆薯只能食用塊根部分，其種子含有劇毒「魚藤酮」，會使人中毒、甚至死亡；發芽的馬鈴薯則有龍葵鹼，會產生神經毒性與腸胃道不適。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌在《健康2.0－名醫觀點》表示，除了生竹筍，樹薯也含有氰酸，會抑制身體組織利用氧氣，導致人體缺氧、酸中毒。他說明，因為氰化物會結合維生素B12，若人體缺乏B12，會導致貧血、失智，或神經系統的問題。

他並提醒，豆薯也是一項要注意的食物。豆薯的塊根部分可食用，但其外觀類似豌豆的種子則不可食用。台灣10多年前一名婦人因誤食豆薯種子而中毒，緊急送醫雖救回一命，卻終身成為植物人。他說明，這是因為豆薯的種子內含劇毒「魚藤酮」，會影響身體產生能量，也會造成組織缺氧與酸中毒。

根據農委會的農業知識入口網，豆薯藤蔓的莖、葉和種子含有劇毒的酮類化合物毒素成分「魚藤酮」，誤食會導致生命危險。曾有研究報告指出，若人誤食5、6顆豆薯種子即會中毒死亡，由於個人體質不一，症狀也會有所不同，曾有報告指出，一患者因誤食豆薯種子約200公克，就出現走路失調、痙癴和失禁等症狀，最後因中毒太深而死亡。

至於馬鈴薯若發芽。則會產生龍葵鹼，會造成大腦神經毒性，並破壞消化道及其他器官的細胞膜、造成腸胃等器官的毒性，中毒症狀包括噁心、嘔吐、腸絞痛、腹瀉、頭痛、頭暈，嚴重中毒者會意識不清、心律不整、呼吸衰竭，甚至死亡。