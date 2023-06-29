PGIM保德信中國品牌基金經理人許智洋指出，6月初中國商務部發布汽車促消費活動通知，舉辦「百城聯動」汽車節和「千縣萬鎮」新能源車活動，到了6月中旬，包括工業和信息化部、發展改革委、商務部、農業農村部、國家能源局等多個官方單位，皆參與新能源車下鄉活動，於今年6月至12月由29家新能源車企業參與，挑選出推薦適合農村市場的69款車型做促銷，車輛售價區間落在4.57萬人民幣至22.38萬人民幣。

許智洋進一步表示，這波新能源車促銷活動，除了須符合相關政策，並建立完善售後服務體系，同時，各充電設施相關企業亦須配合強化充電設施布局，推出充電優惠政策；再者，參與活動的電商等也須推出網路促銷、舉辦直播售車或雲端展銷等，對於新能源車銷售不啻為一大助力。

許智洋進一步表示，從中國境內外兩大龍頭新能源車車廠的銷售來看，更可看出成長趨勢鮮明，首先是比亞迪銷量在高基期環境下仍維持高成長，5月的新能源車銷量達24萬輛，年增幅創下109%之多，而全球電動車龍頭特斯拉在中國境內同期銷量7.8萬輛，年增幅更達到141.6%的高水準。

許智洋進認為，A股近期雖然走勢較為疲軟，但各產業間的表現有明顯差異，建議投資人聚焦具有政策作多、基本面有支撐之相關產業，避開部分漲多個股，以搭上未來A股成長的順風車。