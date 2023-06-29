英國司法部長Alex Chalk在聲明中說，英國的法律系統支撐了許多的國際合約和商業，我們不再允許俄羅斯從我們的知識和專業中獲益。

司法部說，該法律即刻生效，可以阻止律師就跨國公司之間或國際銀行之間的交易協定，對俄企提供建議。

英國司法部還指出，新法律還可能阻止英國律師就有關對俄羅斯企業提供貸款的決定，對國際公司提供諮詢；但新法不會影響英國律師對俄羅斯公民的法律代理。

自去年俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄羅斯遭到西方制裁，英國凍結超過190億英鎊的資產，制裁超過1550名俄羅斯人。