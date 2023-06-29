王真琳（左起）、梁赫群、王仁甫、王傳一、周宜霈、王上菲、許孟哲、蔡黃汝、孫協志、陳隨意上《飢餓遊戲》挑戰極限。（中視提供）

中視實境綜藝《飢餓遊戲》周日（7月2日）晚間8點播出「國道3號快閃追逐戰」下集，節目一開始孫協志就遭隊友許孟哲、梁赫群、陳隨意、王真琳等「滿肚子火」埋怨，因為上一集他們從落後變超前敵隊，最後因為call out給打點滴的孫協志詢問棒球員名單，卻遭到誤導被敵隊逆轉勝，對此孫協志也誠意釋出吃早餐的名額，以補償隊友。

上一集落敗隊員沒有吃早餐的福利，陳隨意為吃豁出去，在餐廳大跳「開花舞」，手勢到位還屁股狂扭，跳完自己還汗毛豎起，自嘲：「全身只有毛站起來，其他地方都不會站起來。」原本正享受豐盛早餐的王傳也看得起雞皮疙瘩，頻說「不舒服」。

但陳隨意跳完仍沒得吃，看到許孟哲把炸雞去骨，竟卑微地說：「那骨頭給我。」製作單位於心不忍特別送上一塊完整炸雞，不料善意被藝人揶揄，認為此舉一定是臨時補上的。

藝人與製作單位唱反調已不是第一次，這回眾人到高雄知名飯店，製作單位搬出欣賞夜景的藉口，要藝人進行30樓登高賽，王傳一聽嚇傻，接著眾人吵說要改搭電梯，並擅自改遊戲規則，許孟哲還用激將法：「登高賽很多節目玩過，我們要創新。」

製作單位無視藝人抗議繼續講解賽制，還催大家拿GoPro就位，一度僵持不下。最後藝人仍妥協開錄，爬樓梯過程，梁赫群和陳隨意喘到不行，反觀大牙一路衝上8樓，還不忘沿路觀察細節，交棒給下一個人時，更直接背出關鍵字，戰力超猛。