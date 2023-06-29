土城醫院一般外科主任黃崧峰說，甲狀腺亢進、腫瘤過大、頭頸部有放射線治療或有手術病史的病人不適合經口內視鏡甲狀腺切除手術。（土城醫院提供）

46歲小美平常生活正常，沒有任何慢性病史，但健康檢查時意外發現脖子凸凸的，有甲狀腺結節，進一步就醫檢查後，醫師高度懷疑是惡性腫瘤併有頸部中央區淋巴結轉移，由於小美有蟹足腫體質，擔心術後傷口疼痛和疤痕影響外觀，最終接受「經口內視鏡甲狀腺手術」，術中檢查淋巴結切片確定有淋巴結轉移後，立即進行雙側甲狀腺全切除手術、中央區淋巴結廓清手術，術後恢復良好，很快就出院返家。

甲狀腺癌發生率逐年上升》

土城醫院指出，依據國民健康署資料顯示，甲狀腺癌近10年來發生率不斷上升，2019年已成為國人十大好發癌症第8名，其中女性發生率是男性3倍，大部分甲狀腺癌經手術切除後都有不錯的預後，但部份病人因腫瘤的型態、大小、甲狀腺外的侵犯，有轉移中高危險性復發的風險，因此術後仍需搭配放射碘的治療，所幸大多數病人在治療後都有良好的控制。

經口內視鏡甲狀腺手術 清除效果好、不留疤》

土城醫院一般外科主任黃崧峰說，傳統的甲狀腺手術有頸部疤痕，病人多有外觀上的煩惱，而過去的微創手術可以經由腋下、乳房和耳後進行甲狀腺切除，雖然可以避免頸部疤痕，但頸部外的體表仍會有疤痕產生，因為角度關係，中央區的淋巴結廓清手術也有較高難度。

黃崧峰說，現今的「經口內視鏡甲狀腺切除手術」利用下嘴唇的3個小傷口手術，可以將傷口藏於口內，避免體外疤痕，完成甲狀腺切除手術，針對中央區淋巴結的廓清和傳統手術一樣有好的清除效果，透過內視鏡視野達到放大作用，讓返喉神經、副甲狀腺有更高的辨識度，降低神經受傷和術後副甲狀腺損傷引發的低血鈣。

這些族群不適合經口內視鏡甲狀腺手術》

黃崧峰表示，甲狀腺亢進、腫瘤過大、頭頸部有放射線治療或有手術病史的病人不適合經口內視鏡甲狀腺切除手術，病人接受手術前應先與主治醫師溝通手術方式，而多數甲狀腺癌患者都沒有臨床症狀，呼籲民眾應定期接受檢查，若早期發現及早治療。