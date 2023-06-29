男星NONO遭網紅「小紅老師」指控性騷及性侵至少20名女子，沒想到稍早再次發文並公開與受害者的對話截圖，其中一名芳療師N女還原當時遭性侵的過程，指出NONO強行將生殖器塞入她的體內，事後因為連走路都疼痛不已，還為此去婦產科就醫。

該名芳療師指出當晚NONO到店內光顧，原本一開始還讓她邊按摩邊聊天，未料不到半小時便露出本性，只見他雖然披上浴袍，下半身卻是一絲不掛，接著將她壓在美容床上，並將生殖器強行塞入她的體內，當下痛到她直接把NONO踢開，向他求饒能停止狼行；未料NONO竟回覆：「我比你還害怕」，這才意識到原來他擔心外人會從透明玻璃發現自己的惡行。

NONO眼見無法得逞，起身換好衣服走人，臨走前還不忘跟她要電話號碼，由於當下深怕NONO把事鬧大，只能無奈給了聯繫方式，沒想到NONO事後還打電話約她出去，當下只好找個理由搪塞過去，後來就沒有接到對方電話，但芳療師坦言因為被他的嘴臉嚇到，有一陣子不敢看電視，甚至還因為被性侵，導致走路下體都會隱隱作痛，因此去婦產科看醫生，沒多久就耳聞他結婚的消息。

網紅「小紅老師」表示會再次爆料，是因為給NONO一周時間出面道歉，卻未見對方有任何後續動作，只好曬出諸多受害者指控他狼行的截圖，「我給你一週的時間當人你不當，那我只好喚醒你沈睡的記憶了」，接著怒斥：「這麼多年的時間，你可以同時亂槍打鳥，尋覓一位又一位的受害者，但此時你卻連對受害者道歉的時間都沒有。不承認也不道歉，截至目前的加害者，就屬你最可恥」。

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