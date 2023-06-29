行政院今（29）日宣布「拉近公私立學校學雜費差距及配套措施方案」，教育部長潘文忠於會後接受媒體聯訪時回應諸多提問，其中包含補貼私立大專校院學子學雜費，恐影響到地區型公立大學招生，還有高教是否走向國民教育化？對此潘文忠回應，相關政策的研擬與釋出，在於發展高教公共化的目標，未來學校經營校務必須更加發展各自的特色，且在選擇學校上，不再因為經濟等條件因素，限縮就學選擇。

潘文忠強調，「高教深耕」計畫的推出，就是鼓勵學校還是要以辦學特色取勝，現在補貼私立大專校院學子學雜費，拉近公私校的學費差距，就是希望學生的就學選擇性更高。

至於外界擔憂，政府大撒幣投入私立大專校院學費，恐怕會讓高等教育變成國民教育。潘文忠強調，公私校都有機會爭取經費，而教育部也有針對私立大學提供經費補助措施，像是近期宣布軍公教調薪，教育部對於私校教職員也同樣給予支持，目的就是希望讓學校獲得更多資源，落實與推動教務經營。

由於今年度在教育政策大規模釋出學雜費減免的政策，在於政府稅收盈餘，外界擔憂如果未來稅收情況不如目前，是否補助條件會喊停？潘文忠說，政府部會在提出這項政策規畫時，都是有做好特別的考量，為了支持青年減壓，也能夠好好學習，希望後續能夠以長期方式辦理。

而在高中職以下學雜費全免方面，家長擔憂恐會出現學校違法收費的情況，國教署長彭富源說，所有收費都有列在收取費別辦法當中，相關數額或項目都在規範當中的話，都可被列入稽核，如果出現超收的情況，也可以做成減成法的具體項目，對此教育部與國教署都會縝密留意與查辦。