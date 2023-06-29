上個月剛過28歲生日的吳念軒，趁著新戲籌備空檔上Podcast《哇！有事嗎》接受主持人吳小帽訪問，暢談日前去歐洲和媽媽一起生活1個月「一直吵架，回台後卻大哭」的私密心事，也首度公開對媽媽再婚的祝福，以及一場讓他差點喪命的車禍。

吳念軒自小父母離異，離婚初期，爸媽還是住在一起，一家五口的生活模式沒有太大改變，後來媽媽找到自己的幸福，再婚嫁到國外，由父親照顧他們姊弟3人。媽媽出國前，姊姊跟她承諾會跟爸爸一起照顧弟弟，所以每年吳念軒生日，她都會買蛋糕幫他慶生，直到她因病過世。

吳念軒說他永遠記得姊姊要離開的那天，他接到電話要趕去醫院，當時下著大雨，他邊騎邊哭、臉上和著雨水和淚水，結果車子打滑、膝蓋受傷、車頭全毀，卻有沒有人可以載他去醫院，最後他推著車頭發不動的車，趕到醫院時滿身是血。

主持人問他有沒有對媽媽再婚不諒解？吳念軒說：「沒有，完全沒有。」其實媽媽和現任老公的愛情故事，是久別後的相遇；這一次他去歐洲找媽媽玩，看到她幸福的模樣，「一個50幾歲的女生，跟她老公撒嬌、鬥嘴，像個小女孩。」吳念軒說：「我很替媽媽開心，而且她變得更好了。」

但吳念軒也坦言，自己從來沒有和媽媽相處這麼久，雖然他們一起在媽媽家種菜養花、一起去夜店跳舞喝酒，「但我們一直吵架，直到我要回台灣前一晚，我們聊天聊很久，我發現媽媽沒有變，她還是用一樣的方式關心我，當天很想哭，一回到台灣就哭了，而且哭很慘。」