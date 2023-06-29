捷運警方今年1月至5月已處理194起站內衝突。（警方提供）

搭捷運被踩腳噴辣椒水 捷警今年已處理194起衝突

疫情趨緩，捷運旅運量陸續回流，但也發生許多乘客因為小擦撞、被踩腳、被勸導等事心生不爽，近而發生扭打衝突的意外，台北市捷運警察隊分析，今年1至5月，已處理類似糾紛194件，較去年同期增加57件，呼籲乘客多加理性。

捷警隊指出，2013年5月份每日旅運量高達195萬人次，相較去年5月份每日旅運量107萬人次，多出88萬人次，大量通勤旅客頻繁在捷運各線、車廂移動，尤其上下班尖峰時間，人潮擁擠難免常有碰撞事件發生。

例如5月5日捷運市政府站一名女子下車時，不慎踩踏到隔壁男乘客的腳，該男一時氣憤出手推了對方，女子氣不過，追上手扶梯，拿出辣椒水朝男子噴灑，雙方爆發嚴重拉扯，警方到場處理後，雙方餘怒末消互告傷害。

6月7日捷運士林站列車上，兩名女乘客比鄰而座，因膝蓋碰觸引發雙方爭執，其中1女憤而向對方比出中指、還認為對方開錄影蒐證，一把將她的手機摔掉。

6月23日捷運府中站，有旅客疑似逃票，遭站務人員要求補票，惱羞成怒攻擊站務人員，最後遭趕來的捷運警察合力壓制在地，以上案件經捷警到場後，依公然侮辱、傷害及強制罪等相關法令移送轄區分局偵辦。

捷警分析，糾紛案件最常見發生模式，有旅客趕時間不小心發生肢體碰撞踩踏、推擠，另有因車廂行駛晃動發生磨擦、占用博愛座或排隊搭乘電梯時擋住去路、酒醉及買票糾紛。

此外常見者則是手機播放音量、交談聲音過大，被其他乘客勸阻後不爽，最後互罵及大打出手，不少女性更會拿辣椒水反擊。

捷警隊呼籲，近日天氣高溫炎熱，民眾搭乘捷運時更應平心靜氣，遇事時務必冷靜面對，並以同理心及彼此體諒包容的心態來化解糾紛，遇有狀況，或可按下車廂門邊紅色緊急按鈕，請站務人員及警方協助處理，藉由警察調閱影像，還原事發現場釐清責任，希望民眾能快樂出門平安回家。