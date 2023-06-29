總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）昨（28）日被周刊爆料，與1名已婚隨扈發生不倫戀，引發外界熱議。對此，花蓮出身的資深媒體人王尚智指出，谷辣斯在去年花蓮縣長選舉期間心不在焉、錯失不少加分機會，現在不倫案被爆出，她選得一敗塗地的原因終於揭曉了。

王尚智昨在臉書發文表示，作為民進黨花蓮縣長候選人，面對被評為5星縣長的國民黨籍對手徐榛蔚，谷辣斯照理說應付出5倍的努力。然而，到了選戰後期，谷辣斯明顯無心在地方衝刺，幕僚安排的地方拜票行程，有些都被她以臨時有私事為由取消，「現在看來，她當時早就已從選舉轉移，陷入瘋狂熱戀」。

王尚智指出，谷辣斯最明顯的心不在焉指標，是完全無心於地方選舉的重要決策攻防，他提到，民進黨本有在花蓮地方上，蒐集了一些縣府的行政瑕疵，準備在選戰上好好發揮，並鎖定徐榛蔚、前縣長傅崑萁展開攻擊，攻擊時間則由谷辣斯決定。然而，在與核心幕僚多次開會時，谷辣斯都陷入了「拿不定主意的反覆」，讓時機逐漸錯過，最後外界目光被前新竹市長林智堅、前衛福部長陳時中的爭議案件轉移，計畫無疾而終。

最後，王尚智嘲諷，像谷辣斯這種政治人物，本應永遠消失在大眾的目光當中，不該再吸吮、吞噬任何公眾目光與資源，不過，她與總統蔡英文情同姊妹，不知道蔡之後會將谷辣斯安排到哪個公部門，讓她繼續坐擁高薪、談戀愛？