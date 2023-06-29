癌症死亡時間加速，轉移性脊椎腫瘤又常是癌症患者會面臨的問題。聯合醫院仁愛院區就發生1名四期乳癌合併脊椎轉移的70多歲女性，就醫時已下肢癱瘓近1周，首先進行脊椎手術並置入骨釘強化脊椎穩定度，接著執行藥物及放射線治療。治療1年後，患者恢復行走能力。

聯醫指出，一位70多歲女性至仁愛院區就醫時，已下肢癱瘓近1周，經檢查後，發現有巨大乳房腫瘤和高位胸椎腫瘤壓迫脊髓。在尚未取得病理診斷前，憑經驗判斷為第四期乳癌合併脊椎轉移，但患者本身平時體力和精神都好，突如其來的噩耗讓她頓時陷入焦慮和恐慌。多科團隊仔細向她說明治療計畫和預後，患者決定接受積極治療。

聯醫神經外科主治醫師許劭遠表示，患者首先進行脊椎手術，解決腫瘤壓迫神經問題，並置入骨釘強化脊椎穩定度，接著由腫瘤科和放射腫瘤科安排後續藥物及放射線治療，合併復健科進行復健。在手術後一年，患者恢復了行走能力，雖然不像一般人健步如飛，不過比起只能臥床的時候，有了很大的進步。

許劭遠說，轉移性脊椎腫瘤常是癌症患者會面臨的問題，尤其是腫瘤壓迫神經導致癱瘓乏力時，對病人更是折磨，傳統上此類患者常被當作末期病患，有些人甚至放棄治療，但在藥物和手術技術觀念的進步下，藉由仁愛院區神經外科、血液腫瘤科、放射腫瘤科、復健科和患者的一起努力合作，下肢癱瘓不再是無解的議題。