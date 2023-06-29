頭份市新華里大埔水圳，環境相當清幽。（謝明俊攝）

頭份市公所規畫將新華里段大埔水圳沿線，改造成水岸新水綠廊。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

新竹縣峨眉鄉大埔水庫是灌溉苗北地區農田的重要水源，昔日水利會建有大埔圳將農灌用水供輸至頭份市流東、興隆及新華等里，頭份市公所重整後花園老步道，大埔圳流經新華里一段的水圳環境清幽，頭份市公所在市代黃宣乾的提議下，爭取交通部觀光局核定補助900萬元，將打造成水岸觀光綠廊，讓頭份後花園再添一處幽境。

大埔水庫雖然位在新竹縣境內，但卻是苗北地區最重要的農業灌溉水源，昔日苗栗農田水利會特別斥資修築了大埔圳，並埋設了2道暗管，將農灌用水引往頭份市流東、新華及興隆等里地勢較高的丘陵地，讓水圳沿線也有機會可種植水稻，大埔圳更將水源供輸到竹南鎮大埔地區，讓大埔地區成為過去竹南鎮內最重要的水稻產區之一，同時大埔圳更供水給竹南鎮廣源科學園區內淨水場，提供科學園區內廠商工業用水，因此，大埔圳對於苗北地區住民來說，有著深厚的感情底蘊。

大埔圳流經頭份後花園，水圳部分路線修築有農路提供農用及修補巡察水圳之用，位在新華里華隆橋流東溪旁側的一段長約5百公尺的大埔圳，因建有農路，水圳兩側值滿竹林，環境獨特清幽，頭份市代表黃宣乾就向市公所提議，將這段農路重新整修，打造成水岸綠廊，與後花園老崎步道等結合，成為市民休憩的去所，獲得頭份市長羅雪珠的全力支持，經提案向交通部觀光局爭取經費，今年元月間獲准核撥900萬元經費整修。

羅雪珠獲得經費補助後非常高興，向市民宣布即將擁有屬於自己的「烏嘎彥」竹林祕境，計畫範圍總長約500公尺，市公所規畫由東向西沿大埔水圳設置水岸漫步觀光綠廊，步道上可俯瞰流東溪畔景色及水圳生態，呈現出傳統鄉村圳路風貌，並可享受竹林風光，中途設置高架棧道以及石階踏板攀登至竹林，安排步道穿梭在竹林間，最後於終點處大埔水圳渡槽旁設置人行跨橋，另外中繼點有一處防空洞，利用此處亦設置一處休憩廣場。