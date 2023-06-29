高市議會三讀通過「高雄市淨零城市發展自治條例」，民進黨高市議員鄭孟洳指出，永續發展已是當前全球經濟轉型與社會發展的首要目標，但她重新檢視高市府今年度的施政報告，卻發現絕大多數局處的施政計畫與目標，幾乎都沒有跟上腳步。

鄭孟洳表示，聯合國2015年宣布「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals SDGs），包含17項核心目標，其中又涵蓋169項細項目標、230項指標，指引全球共同努力、邁向永續。為了響應全球永續發展行動並與國際接軌，高市府成立永續發展暨氣候變遷調適會，推動永續發展的政策目標並檢視相關政策執行。

但鄭孟洳重新檢視今年度施政報告，發現市府絕大多數局處所寫的施政計畫與目標，幾乎都沒跟上腳步。鄭孟洳認為，為了達到ESG或SDGs其核心目標與細項指標，需要跨局處協力完成，例如SDGs第1項終結貧窮，就包括社會局、勞工局、青年局、財政局，甚至地政局的業務都有關聯性。

鄭孟洳舉例說明，在推動環境永續部分，她在民政局年度執行的工作與預算編列中都沒看見綠色殯葬或是以淨零碳排為目標的相關經費編列，目前民政局綠色殯葬政策執行與目標電子輓聯、環保金爐、樹葬之外，並沒有精進的作為，推動環保葬也未有明確目標，除了樹葬外，其他縣市已經開始公辦海葬，高雄應該也跟進執行。

為了實踐永續目標，即便現在中央與地方攜手協力推動2050年淨零碳排的目標，但卻沒看到各局處有明確的目標與預算的執行，鄭孟洳再舉例，勞工局今年度的施政計畫草案與編列的預算，都沒看到相關的說明與概估，而根據即將送審的「高雄市淨零城市發展自治條例」中，公正轉型推動事項的主辦機關研考會也沒有相關的施政計畫或預算的編列。

鄭孟洳認為，即便市府送議會審查的「高雄市淨零城市發展自治條例」還沒通過，但不論施政計畫或預算，市府各局處都可預先超前部署。各局處下1年的施政計畫應該要連結重要指標，再根據具體目標匡列相關執行預算，而研考會是市府重要的幕僚單位，更應該積極督導制定相關目標與政策。