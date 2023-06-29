台積電正在升級和擴建位在美國亞利桑那州的新廠，根據日媒報導，台積電和其供應商計劃從台灣增派數百名至500名工人到美國廠，也凸顯台積電海外擴張面臨的挑戰。

根據《日經新聞》報導，由於勞動力短缺和其他因素，台積電美國廠的建設已經比原本計劃落後，台積電也承認建設成本已超出預期。

報導提到，台積電從台灣派遣更多工人的決定，不僅突顯台積電海外擴張面臨的挑戰，也突顯了美國試圖打造尖端半導體生產，以及重建其技術供應鏈時遇到的阻礙。

3名晶片供應鏈的高層透露，台積電及其供應商正在與美國政府談判，以協助非移民簽證的申請程序，據悉最快在7月初派遣超過500名工人，以加速工廠無塵室建設，以及相關管線的安裝。

其中1名高層指出，沒有太多的美國工人有建造半導體製造設備的經驗，許多工人因不熟悉晶片工廠的要求，導致多項安裝工程延誤。

台積電則證實此項消息，但尚未確定要派遣多少工人到美國。台積電也強調，前往美國廠的工人，停留的時間是有期限的，不會影響在現場1.2萬名的工人和其他工作人員，或是美國招聘的工作。

台積電供應鏈高層指出，美國工人的薪水比台灣工人高出好幾倍，對於台灣無塵室建商來說，在陌生的環境與外國建築工人溝通具有挑戰性，成本也很高，反觀從台灣派遣經驗豐富的包商，以及曾和晶片供應商合作過的工人，可以節省大量時間和成本。

台積電最近把亞利桑那州晶片量產時間拉長至2024年底，報導分析，勞動力短缺加上各種營運和安全許可證延遲發放，都阻礙了該廠的施工進度。