桃園單月行人遭撞身亡數冠全國，警曝1關鍵因素。

為洗刷行人地獄惡名，全台積極取締「車不讓人」，但交通部統計全台4月行人死亡人數，桃園以5人居冠，交通警察大隊分析發現，1件是行人闖紅燈、4件是行人未依規定穿越道路，除將持續加強取締「路口不停讓行人」外，也會將「行人違規穿越道路」列為交通執法的重點工作。

交通部道安委員會統計發現，4月單一月分的行人事故不降反升，總計31名行人死亡，較去年同期增加10人，其中以桃園市增加最多。

桃園市交通警察大隊指出，去年4月桃園並未發生行人死亡交通事故，今年有5人才會「增加」最多，大隊長林鼎泰表示，分析發現1件為行人闖紅燈，其餘4件均為行人未依規定穿越道路。統計今年1至4月，桃園市24小時內死亡的行人交通事故中，行人涉有違規穿越道路的情形高達8成。

林鼎泰說，統計至6月27日，桃園市警察局取締「路口不停讓行人」， 汽機車行經行人穿越道或轉彎時不暫停讓行人計7693件，較去年同期取締741件、增加6952件。

其中5月份在警政署全國大執法專案中，單就「車不讓人」項目取締3213件，為全國第二多。另外除取締「車不讓人」外，自5月起也針對「行人闖紅燈」穿越道路強化執法，共取締1364件。

林鼎泰也呼籲，汽、機車駕駛人應禮讓行人優先通行，但行人通過馬路時亦應遵守交通規則，勿任意穿越馬路，另外走路時也要專心，不要有低頭滑手機等易分心行為，以避免憾事發生。